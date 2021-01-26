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"Пакунки малюка" почали доставляти в регіони, - Мінсоцполітики

Автор: РБК-Україна

В регіони України почали доставляти "пакунки малюка" для новонароджених. Очікується, що всі області отримають бебі-бокси на цьому тижні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Повідомляється, що "пакунки малюка" доставлено в пологові будинки та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської областей і Києва.

У міністерстві додали, що до кінця січня "пакунки малюка" будуть доставлені до всіх регіонів України.

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Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що видача "пакунків малюка" затримувалася через зміну організації, що їх закуповує. Станом на середину січня вони були відсутні майже у всіх пологових будинках Києва, і породіллям пропонували не чекати і отримувати монетизовану допомогу.

При цьому Національна соціальна служба уточнювала адреси поставок бебі-боксів до районних центрів соцзабезпечення для видачі сім'ям, в яких діти народилися у період з 24 по 31 грудня 2020 року.

Зазначимо, в листопаді Кабінет міністрів відновив видачу "пакунків малюка" в натуральній і грошовій формі.

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