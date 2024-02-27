Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове
Война кардинально повлияла на рынок недвижимости Харькова. Из-за постоянной ракетной опасности и обстрелов из города выехали многие люди. Это привело к понижению цен за аренду квартир. Но немало людей все же вернулось в родной город, также здесь много переселенцев, и им нужно решить жилищный вопрос.
За сколько можно арендовать квартиру в Харькове сейчас, читайте в материале РБК-Украина.
Рынок аренды квартир в Харькове: основные тенденции
Цены на квартиры в Харькове из-за войны значительно снизились, и сейчас даже в центре города без особого труда в поисках можно арендовать жилье с хорошим ремонтом за 5-6 тысяч гривен в месяц, говорят специалисты рынка в разговоре с РБК-Украина.
В целом за время войны рынок аренды снизился примерно на половину, и сейчас есть много вариантов жилья за умеренную цену, рассказывает Игорь Ткаченко, руководитель агентства недвижимости "Европейское".
"Если до полномасштабной войны определенная квартира стоила, скажем, 10 тысяч гривен в месяц, то сейчас такую же можно арендовать за 5-6. В последнее время не происходит ни кардинального снижения цены, ни повышения", – говорит эксперт.
По его словам, рынок аренды может оживиться уже весной, потому что многим зимой сложно было "тянуть" достаточно высокую коммуналку.
Фото: Строительство жилья в Харькове во время войны (facebook.com/gs1kharkov)
С другой стороны, положительным моментом является то, что в Харькове много жилья отстраивается, и это внушает надежду, что в город вернется еще больше людей, а сам рынок в будущем восстановится, говорит собеседник.
Сколько стоит арендовать квартиру в Харькове
По данным Dim Ria, цены на аренду квартир в Харькове по сравнению с прошлым годом в большинстве районов снижаются. Аналитики приводят данные, по которым в 36 микрорайонов цены снизились, в 17 микрорайонах цены увеличились, а в 29 – остались без изменений.
Средние цены за аренду жилья в разных районах города по состоянию на вторую половину февраля таковы:
- Однокомнатные: 5 935 грн;
- Двухкомнатные: 5 975;
- Трехкомнатные: 8 109 грн;
- Четырехкомнатные: 5 005 грн.
Фото: Статистика изменения цен на аренду по микрорайонам Харькова за последний месяц (dom.ria.com)
Фото: Как менялись цены (dom.ria.com)
Средние цены в районах Харькова по данным Dim Ria:
- Индустриальный район: 6014 грн;
- Основянский: 7 993 грн;
- Немышлянский: 6014;
- Новобаварский: 7 488 грн;
- Салтовский: 5 704 грн;
- Холодногорский: 6014;
- Слободской: 6 984 грн;
- Киевский: 6 984 грн;
- Шевченковский: 7 993 грн.
Фото: Примеры цен на аренду квартир в некоторых районах Одессы (скриншот с сайтов olx.ua, dom.ria.com)
Напомним, привлекательным городом для покупки жилья всегда была и Одесса. Сейчас квартиру в городе можно купить по выгодным ценам. Мы писали, сколько стоит самое дешевое жилье в Одессе.
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