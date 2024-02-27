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Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове

Украина, Харьков, Вторник 27 февраля 2024 07:14
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Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове Фото: Отстройка жилья в Харькове (facebook.com/gs1kharkov)
Автор: Катерина Гончарова

Война кардинально повлияла на рынок недвижимости Харькова. Из-за постоянной ракетной опасности и обстрелов из города выехали многие люди. Это привело к понижению цен за аренду квартир. Но немало людей все же вернулось в родной город, также здесь много переселенцев, и им нужно решить жилищный вопрос.

За сколько можно арендовать квартиру в Харькове сейчас, читайте в материале РБК-Украина.

Рынок аренды квартир в Харькове: основные тенденции

Цены на квартиры в Харькове из-за войны значительно снизились, и сейчас даже в центре города без особого труда в поисках можно арендовать жилье с хорошим ремонтом за 5-6 тысяч гривен в месяц, говорят специалисты рынка в разговоре с РБК-Украина.

В целом за время войны рынок аренды снизился примерно на половину, и сейчас есть много вариантов жилья за умеренную цену, рассказывает Игорь Ткаченко, руководитель агентства недвижимости "Европейское".

"Если до полномасштабной войны определенная квартира стоила, скажем, 10 тысяч гривен в месяц, то сейчас такую же можно арендовать за 5-6. В последнее время не происходит ни кардинального снижения цены, ни повышения", – говорит эксперт.

По его словам, рынок аренды может оживиться уже весной, потому что многим зимой сложно было "тянуть" достаточно высокую коммуналку.

Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове

Фото: Строительство жилья в Харькове во время войны (facebook.com/gs1kharkov)

С другой стороны, положительным моментом является то, что в Харькове много жилья отстраивается, и это внушает надежду, что в город вернется еще больше людей, а сам рынок в будущем восстановится, говорит собеседник.

Сколько стоит арендовать квартиру в Харькове

По данным Dim Ria, цены на аренду квартир в Харькове по сравнению с прошлым годом в большинстве районов снижаются. Аналитики приводят данные, по которым в 36 микрорайонов цены снизились, в 17 микрорайонах цены увеличились, а в 29 – остались без изменений.

Средние цены за аренду жилья в разных районах города по состоянию на вторую половину февраля таковы:

  • Однокомнатные: 5 935 грн;
  • Двухкомнатные: 5 975;
  • Трехкомнатные: 8 109 грн;
  • Четырехкомнатные: 5 005 грн.

Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в ХарьковеФото: Статистика изменения цен на аренду по микрорайонам Харькова за последний месяц (dom.ria.com)

Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в ХарьковеФото: Как менялись цены (dom.ria.com)

Средние цены в районах Харькова по данным Dim Ria:

  • Индустриальный район: 6014 грн;
  • Основянский: 7 993 грн;
  • Немышлянский: 6014;
  • Новобаварский: 7 488 грн;
  • Салтовский: 5 704 грн;
  • Холодногорский: 6014;
  • Слободской: 6 984 грн;
  • Киевский: 6 984 грн;
  • Шевченковский: 7 993 грн.

Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове

Падение цен за два года. Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове

Фото: Примеры цен на аренду квартир в некоторых районах Одессы (скриншот с сайтов olx.ua, dom.ria.com)

Напомним, привлекательным городом для покупки жилья всегда была и Одесса. Сейчас квартиру в городе можно купить по выгодным ценам. Мы писали, сколько стоит самое дешевое жилье в Одессе.

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