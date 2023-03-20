Падение цен на бензин приостановилось, дизель и автогаз дешевеют на АЗС

Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 20 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,3- гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо - 48,12 гривен за литр (-0,04 гривен), на автогаз - 22,24 гривен за литр (-0,07 гривен). Розничные цены в Украине: Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.