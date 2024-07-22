Падение парня с аттракциона в Днепр: прокуратура обратилась к свидетелям за доказательствами

Как отмечают в прокуратуре, в настоящее время правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства.

"На второй день поисков спасатели обнаружили тело 20-летнего парня, который находился на аттракционе в момент обрыва троса. Его тело будет направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева продолжается расследование причин обрыва троса.