Падение курса доллара ускорилось: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 29 августа средний курс доллара по Украине упал на 20 копеек до 38,20 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 29 августа составляет 39,516 гривен за евро (+0,0109 гривен).

Рост курса доллара и решение НБУ

Напомним, курс доллара за десять дней подорожал примерно на 1 гривну до уровня 38,60 гривен, однако в конце прошлой недели курс пошлел вниз.

Национальный банк Украины с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению. Это может привести к снижению курса доллара на наличном рынке до уровня 37,50 гривен.