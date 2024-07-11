Падение гривны: что провоцирует валютную нестабильность и чем это грозит

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Что происходит с гривной

С 9 июня по 10 июля 2024 года гривна девальвировала на 61 копейку по отношению к доллару США. По официальному курсу Национального банка Украины на 9 июня курс гривны составил 40,15 грн/долл., а к 10 июля он упал до 40,76 грн/долл. Этот месяц характеризовался снижением поступлений валютной выручки от экспортеров и повышенным спросом на иностранную валюту.

Источник: НБУ

По данным руководителя службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрия Крохмаля, в июне волатильность курса доллара на межбанковском рынке была ограничена коридором 40,10 – 40,90. При этом регулятор активно участвовал в работе рынка. НБУ удовлетворял весь избыточный спрос, допуская при этом умеренные колебания курса.

"Как правило, летний период относительно спокойный, что также способствует умеренной волатильности. Действия НБУ на рынке принципиально не изменились. Валютная либерализация не привела к какому-то чрезмерному давлению на курс, которое было бы проблемой для регулятора", - констатирует собеседник издания.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий снижение курса гривны объясняет целенаправленной политикой центробанка – именно под его полным контролем находится валютный курс. При этом девальвационным фактором выступает дефицитный торговый баланс Украины, который продолжает ухудшаться.

"Мы видим, что основная статья экспорта последних лет – это сельскохозяйственная продукция. И в течение июня мы наблюдали заметное падение объемов экспорта, потому что запасы от урожая прошлого года постепенно исчерпываются", - рассказывает аналитик.

Скорее всего, в июле увидим аналогичную тенденцию – объемы экспорта будут уменьшаться. Соответственно, можно ожидать заметный рост импорта, в первую очередь продукции машиностроения. Это несколько ухудшает торговый баланс. Так что спрос на валюту будет оставаться достаточно высоким.

Перспективы гривны

Скорее всего, во втором полугодии официальный курс гривны будет находиться в диапазоне 41-42 за доллар. Но, опять же, стоит ожидать планового и контролируемого снижения курса, в котором нуждается экономика, прогнозирует замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Июль же обещает быть спокойным с точки зрения волатильности. И если ориентироваться на коммуникацию от НБУ, то резких изменений не предполагается. При этом возможно продолжение девальвации умеренными темпами. С высокой вероятностью, курс не выйдет за рамки диапазона 40,00 – 41,25, прогнозирует Юрий Крохмаль.

Источник: Getty Images

Как девальвация влияет на потребителей и бизнес

Девальвация гривны может иметь ряд негативных последствий для потребителей. Во-первых, рост курса доллара приводит к удорожанию импортных товаров, что в свою очередь ведет к общему росту цен на товары и услуги. Во-вторых, номинальные доходы украинцев могут расти, но из-за инфляции их покупательная способность снижается. Это значит, что люди смогут покупать меньше товаров и услуг, чем раньше.

Снижение доходов и рост цен могут привести к росту бедности, особенно среди уязвимых слоев населения. Наконец, сбережения в гривне теряют свою стоимость в результате девальвации, что может побуждать людей конвертировать свои сбережения в иностранную валюту, чем еще больше давить на курс гривны.

Вместе с тем, успокаивает Сергей Фурса, сейчас очень умеренная девальвация. Так что резкого роста цен на продукты не будет.

Но девальвация повысит расходы бизнесов на импортируемые товары и сырье, что приведет к росту цен на конечную продукцию и услуги, а также уменьшит прибыльность компаний, ориентированных на внутренний рынок.