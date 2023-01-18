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Падение вертолета в Броварах: количество погибших возросло до 17, из них 4 детей

Фото: количество погибших в результате падения вертолета в Броварах возросло до 17 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате падения вертолета в Броварах 18 января возросло до 17 человек, из них четверо детей. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 14:00 было обнаружено 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 человек, которые находились на борту. Также травмы получили 25 человек, из них 11 детей. Пострадавшие были госпитализированы в больницы.

Продолжаются поисково-спасательные работы в здании детского сада, судьба одного ребенка остается неизвестной.

От ГСЧС привлечены 65 человек и 12 единиц техники, в том числе кинологический расчет и 3 спасательных отделения.

Напомним, во время авиакатастрофы в Броварах на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли. Руководство МВД направлялось в одну из "горячих" точек Украины.

СБУ рассматривает три версии падения вертолета в Броварах.

Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также рассказало, что известно о руководстве МВД, которое погибло в аварии.

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