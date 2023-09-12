Падение дрона в Румынии: Минобороны начало строить укрытия возле границы с Украиной

Румыния начала строительство укрытия в селе Плауру, которое расположено напротив города Измаил в Одесской области. Причиной этого стало падение российского дрона в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Румынии .

Минобороны начало во вторник, 12 сентября, работы по созданию зон защиты населения на уровне населенного пункта Плауру уезда Тулча.

Это происходит в соответствии с решением Национального комитета по чрезвычайным ситуациям от 7 сентября 2023 года "О принятии мер защиты на территории страны в непосредственной близости от зоны конфликта в Украине".

Сколько укрытий будет построено

Работы выполняет отряд численностью около 50 военнослужащих 10-й бригады, действующий с использованием 20 технических средств, для устройства двух укрытий из сборных железобетонных элементов, а также выполнения сопутствующих работ по благоустройству территории.

Навесы размером 9,6 м в длину, 2 м в ширину (внутри) и 1,5 м в высоту (внутри) после завершения работ будут переданы местным властям коммуны Чеаталкиой.

Что этому предшествовало

Ночью 4 сентября россияне раз атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области дронами-камикадзе.

Через некоторое время Министерство иностранных дел Украины заявило, что дрон ударил и по территории Румынии, но сначала румынские МИД и Минобороны эту информацию опровергли. Но позже инцидент признал президент Румынии Клаус Иоганнис.

При этом 9 сентября Минобороны Румынии сообщило, что обнаружило новые обломки беспилотника, аналогичные тем, что используют российские военные.

После этого Бухарест вызвал русского поверенного "на ковер".