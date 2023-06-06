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Падение доллара продолжается: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара упал 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжается снижаться. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 6 июня упал на 5 копеек до 37,35 гривен в продаже. Курс евро упал на 5 копеек до 40,40 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 39,70 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 6 июня составляет 39,0937 гривен за евро (-0,2523 гривен).

Минимум за год

По данным НБУ средний курс продажи наличного доллара в Украине упал за май на 0,5% до 37,59 гривен. Курс снизился до минимума с июня 2022 года. По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,5%.

В последнее время ситуация на рынке значительно изменилась. Аналитики Dragon Capital улучшили прогноз курса гривны на конец года до 39 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/доллар.

Улучшению ситуации способствовали меры НБУ, направленные на ограничение непроизводительного вывода капитала, сезонное увеличение предложения иностранной валюты от аграриев перед посевной, а также стабилизация девальвационных ожиданий населения и бизнеса.

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