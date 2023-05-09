Падение доллара приостановилось: актуальные курсы валют в Украине на 9 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 мая 2023 года, курс доллара в продаже не изменился - 37,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 9 мая составляет 40,348 гривен за евро (+0,0878 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года наблюдается улучшение ситуации на валютном рынке Украины. Однако курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.