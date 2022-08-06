Падіння міжнародних резервів України уповільнилося у 5,5 рази

З початку року резерви впали на 27,7% (на -8 555,57 млн доларів).

Як зазначили в НБУ, інтервенції НБУ та виплати за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду.

Продаж валюти скоротився

НБУ продав на валютному ринку 2 117,0 млн доларів та викупив до резервів 922,0 млн доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило 1 195,0 млн доларів.

"Зменшення чистого продажу валюти Національним банком у липні, якщо порівняти з попередніми місяцями, пов'язане насамперед із корегуванням офіційного курсу гривні до долара з 9:00 21 липня 2022 року на 25% (до рівня 36,57 грн за 1 долар)", - йдеться в повідомленні.

Після встановлення нового офіційного курсу гривні до долара США чистий попит за безготівковими операціями клієнтів помітно зменшився. Так, із 22 липня і до кінця місяця щоденно на міжбанківському валютному ринку фіксувалася чиста пропозиція обсягом від 40,0 млн доларів до 70,0 млн доларів на день.

"Зниження обсягів емісійного фінансування до 30,0 млрд грн у липні (з 105,0 млрд грн у червні) також сприяло зменшенню тиску на міжнародні резерви", - зазначили в НБУ.

Надходження валюти

Валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в липні становили 1 563,2 млн доларів. Зокрема, 1 049,1 млн доларів надійшли від уряду Німеччини, а 514,0 млн доларів - від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 677,0 млн доларів, у тому числі 630,0 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, а 47,0 млн доларів - на розрахунки з іншими кредиторами.

Крім того, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість знизилася на 107,9 млн доларів.