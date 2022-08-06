Падіння міжнародних резервів України уповільнилося у 5,5 рази

Розмір міжнародних резервів України протягом липня 2022 року скоротився на 416,77 млн доларів (на 1,8%) до 22 385,38 млн доларів. У порівнянні з червнем (2 300,09 млн доларів) скорочення резервів уповільнилося у 5,5 рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
З початку року резерви впали на 27,7% (на -8 555,57 млн доларів).
Як зазначили в НБУ, інтервенції НБУ та виплати за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду.
НБУ продав на валютному ринку 2 117,0 млн доларів та викупив до резервів 922,0 млн доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило 1 195,0 млн доларів.
"Зменшення чистого продажу валюти Національним банком у липні, якщо порівняти з попередніми місяцями, пов'язане насамперед із корегуванням офіційного курсу гривні до долара з 9:00 21 липня 2022 року на 25% (до рівня 36,57 грн за 1 долар)", - йдеться в повідомленні.
Після встановлення нового офіційного курсу гривні до долара США чистий попит за безготівковими операціями клієнтів помітно зменшився. Так, із 22 липня і до кінця місяця щоденно на міжбанківському валютному ринку фіксувалася чиста пропозиція обсягом від 40,0 млн доларів до 70,0 млн доларів на день.
"Зниження обсягів емісійного фінансування до 30,0 млрд грн у липні (з 105,0 млрд грн у червні) також сприяло зменшенню тиску на міжнародні резерви", - зазначили в НБУ.
Валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в липні становили 1 563,2 млн доларів. Зокрема, 1 049,1 млн доларів надійшли від уряду Німеччини, а 514,0 млн доларів - від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).
Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 677,0 млн доларів, у тому числі 630,0 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, а 47,0 млн доларів - на розрахунки з іншими кредиторами.
Крім того, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість знизилася на 107,9 млн доларів.
Нагадаємо, за даними НБУ, з початку війни Україна отримала 12,7 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів, з яких 5,4 млрд гривень - це гранти, тобто безповоротна допомога.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.