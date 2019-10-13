ПА НАТО відхилила суперечливу доповідь про санкції проти агресорів

Українська делегація в Парламентській асамблеї НАТО домоглася відхилення суперечливої доповіді щодо санкцій проти держав-агресорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політичної сили "Слуга народу" у Facebook.

Як повідомляється, на підставі зауважень делегації України вперше за 22 роки ПА НАТО відхилила найбільш суперечливу доповідь про застосування економічних санкцій проти держав-агресорів.

"Ми наполягаємо на подовженні санкцій проти Росії, тому що це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. В майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну", - заявив глава української делегації Єгор Чернєв.

Крім того, глава делегації України в ПА НАТО на своїй сторінці у Facebook розповів, що українські представники додали декілька поправок у доповідь про відносини НАТО з Росією, а також у доповідь щодо Україні. Також українська делегація зустрілася з главою асамблеї Меделін Мун та обговорила питання щодо проведення наступного засідання ПА НАТО в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оновлений склад делегації України в Парламентській асамблеї НАТО очолив народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв. Тоді ж було обрано і нового очільника української делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ.