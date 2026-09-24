На пятый год войны устраивать панику поздно: блиц с Ольшанским об ударах по дата-центрам

– Можно ли сказать, что Россия выходит или уже вышла на новый уровень эскалации, начав бить по дата-центрам, прерывая, в частности, интернет-связь в Киеве? Является ли этот вызов новым для нас, были ли подобные атаки раньше во время войны и готовы ли мы к такому вызову?

– Во-первых, у меня нет полной информации. То есть я больше знаю о себе и об объектах, о которых я знаю. О некоторых объектах я не знаю. То есть я знаю об их существовании, но я не знаю, что там происходило.

Ничего нового в этом (в ударах по дата-центрам – ред.) нет, это все уже было. Может быть, не в таком массовом и одновременном варианте, но это все было.

Я знаю, что большинство крупных операторов все зарезервировало, в том числе за рубежом. В основном это Польша, Чехия, Словакия. У нас (в MiroHost – ред.), например, где-то 95% клиентов не пострадали, потому что они работают на мощностях польских и чешских.

– Это клиенты в Украине?

– Клиенты находятся в Украине, но современные технологии устроены так, что вы можете даже не знать, где расположены ваши серверы.

У меня осталось около 150 клиентов – из 20 000 или 25 000 – которые по каким-то причинам свою инфраструктуру не переносили, не дублировали, не резервировали и так далее. Возможно, они ее зарезервировали, но по какой-то причине не смогли вчера перейти, такие тоже есть.

Но, в принципе, никакой трагедии не произошло. Разговоров много, а реально же все работает у всех. Мы же с вами общаемся как-то.

– После вчерашних ударов появилось много спекуляций, что украинцы могут остаться без связи и интернета. Каковы реальные возможные последствия таких ударов по дата-центрам?

– Все реально в этой жизни. Во время Второй мировой войны в Лондоне было повреждено, кажется, 60% зданий. Так тоже бывает. Поэтому сказать, что это невозможно, нельзя.

Это ничем не отличается от ударов по складам. Вы же видите, что происходит. Но к голоду это не приводит.

Это же совершенно разная степень. Может, у кого-то что-то будет иногда давать сбой, что-то будет работать медленнее. Такое сделать можно. Но полностью, как мне кажется, это не очень реалистично.

– Что именно имел в виду глава МИД Андрей Сибига, когда сказал, что Россия ударила по дата-центрам, чтобы прервать поток информации и оповещения о тревогах?

– Я не думаю, что это очень реалистичная цель. То есть разрушить инфраструктуру до такого состояния, чтобы не было вообще никакой связи, ну, я не знаю.

Я не могу утверждать, что этого нельзя сделать. Можно и атомную бомбу сбросить. Тоже связи не будет. Есть специальные виды атомных вооружений с электромагнитным импульсом, они уничтожают всю электронику в радиусе там 50 км. Можно? Можно.

Будет это или нет? Я не знаю. Я же Путину в голову залезть не могу, правильно?

Современная связь устроена так, что для того, чтобы ее полностью разрушить, придется применять какое-то неконвенциональное оружие.

Но все это (российские атаки на дата-центри – ред.) вызовет ответ. В Москве тоже есть дата-центры. К сожалению, такова логика войны. Если одна сторона эскалирует, значит, вторая будет отвечать. Такова логика войны.

– Что бы вы посоветовали украинцам?

– Советы у меня не связаны напрямую с этой атакой. Я вообще считаю, что мы немного переоцениваем электронные коммуникации на сегодняшний день и электронные системы.

Например, у нас есть ряд документов, которые хранятся только в электронном виде. То есть их не существует в бумажном виде у людей, или они имеют ограниченное применение в бумажном виде.

Я всем советую иметь соответствующие документы в бумажном виде. Да, вы можете взять свое свидетельство о рождении хоть 10 раз сделать его копию там в "Дії" и пользоваться им, но я рекомендую иметь основные документы в обычной бумажной копии пока что.

К сожалению, во время войны возможность все упаковать в тревожный чемоданчик и забрать с собой может быть полезной. Это я просто из жизненного опыта говорю, это никак не связано с вчерашней атакой.

И нужно иметь запас какой-то наличных. Не нужно стопроцентно полагаться на банковские карты. Нужно иметь запас наличных. Все привыкли к этому, но, к сожалению, в любой момент могут быть всякие неприятности. Понимаете?

В общем, такая концентрация атак на дата-центры впервые, но, в принципе, по ним били начиная с 2022 года. Когда было наступление на Киев, ситуация была просто абсолютно несоизмеримо хуже.

Потому что в каждом мосту, даже самом маленьком, через самую маленькую речушку обязательно лежит какой-то кабель. В Киевской области в 2022-м подорвали, я не хочу называть цифру, но это более 100 мостов. А в этих мостах что-то лежало.

Я вам говорю как специалист, что ситуация была намного хуже, чем сейчас. Несравненно. Поэтому, я думаю, что нужно относиться с одной стороны спокойнее к этому, с другой стороны, мне трудно об этом рассуждать, потому что дата-центр MiroHost фактически уничтожен. И то, что у нас 95% клиентов продолжают работать, только благодаря тому, что мы все, что возможно, зарезервировали за рубежом.

– Как технически можно подготовиться и стоит ли это делать? Например, стоит ли рядовым украинцам покупать старлинки или рации для связи?

– Мне кажется, что если вы не сотрудник каких-то военных служб, то для раций пока рановато. А насчет "Старлинков", то везде "Старлинк" не поставишь. Он недешевый и скорости не те, к которым мы привыкли.

Но какие-то крупные офисы, каждая компания знает, что делать. В принципе, какие-то очень большие вещи можно резервировать "Старлинком".

Крупные компании знают, что делать, а маленькие компании тоже разберутся. На пятый год войны устраивать панику, мне кажется, просто поздно. Поэтому надо спокойнее к этому относиться.

Я знаю, что кроме моего дата-центра вчера были уничтожены еще несколько площадок. Это приведет к большим финансовым потерям для отдельных компаний, к сожалению, и для меня тоже.

Но с точки зрения государства и войны в целом – это ничто по сравнению с электростанциями, железной дорогой, это ничто по сравнению с фронтом и оккупацией.