Пятый рекорд за неделю: НБУ снова повысил курс доллара

Официальный курс на 28 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,3012 гривен за 1 доллар (+0,1859 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 27 мая - 40,1153.

Доллар дорожает в течение неделе и вырос на 88 копеек (с 39,4272 грн/доллар на 20 мая).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,759 гривен за 1 евро (+0,2680 грн). Это также максимум. Предыдущий максимум был установлен 27 мая - 43,491.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 40,28-40,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 30 копеек до 40,55 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение нескольких прошлых недель рост, как и дальнейшее снижение курсов, не превышал в среднем 0,6-0,8 гривен.

По его словам, не исключено, что в конце мая рост курса смениться снижением в соответствии с тактикой НБУ.