Пятеро защитников Мариуполя едут в США изучать практики посттравматического роста

"Мы хотим сделать посттравматический рост новой нормой и в Украине. Наши партнеры в этом проекте - организация Boulder Crest. И сейчас пятеро защитников Мариуполя едут на обучение, чтобы получить сертификаты тренеров непосредственно в Штатах, увидеть, как это работает. И после этого стать агентами влияния по продвижению посттравматического роста в Украине. Мы очень надеемся на партнерство с Министерством ветеранов, Министерством обороны, с которыми у нас очень неплохие отношения. Но в целом эта идея не привязана к конкретному министерству, она привязана к Украине в целом. Посттравматический рост должен стать новой нормой в работе с травмой войны у действующих военных, ветеранов и даже гражданских", - отметила председатель наблюдательного Совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Четверо защитников и защитница, которые поедут на обучение, сами пережили травму, связанную с тяжелыми боями в Мариуполе и плену. Однако, вернувшись на Родину, они выбрали для себя путь помощи другим. Все они уже имеют или планируют получить психологическое образование. А обучение в Соединенных Штатах даст возможность повысить квалификацию и стать сертифицированными менторами по посттравматическому росту в Украине.

"Моя мотивация - помочь моим собратьям и сестрам, которые будут возвращаться из плена, которые будут возвращаться с фронта. Это новый уровень помощи. И я хочу быть первым, кто пройдет этот путь, и тем самым я помогу себе и помогу тем, кто будет возвращаться", - рассказал защитник Мариуполя Михаил Чапля.

После прохождения обучения участники программы смогут впервые в Украине внедрить подходы посттравматического роста по принципу "равный-равному". Особенность программы, созданной Boulder Crest, в том, что она разработана самими ветеранами.

"Этот курс составили сами ветераны на собственном опыте и составили эту программу именно так, чтобы она им эффективно помогала. И они в него вкладывают использование травмы как возможности для дальнейшего роста, а не наоборот падения в пропасть. Мы не говорим о каком-то медицинском протоколе, а о мотивации, о помощи в формате "равный-равному", - отметила директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

Она добавила, что после обучения некоторые участники присоединятся к "Сердцу Азовстали" и станут менторами в рамках программ проекта. Также вместе с защитниками на обучение поедет психолог Елена Бидованец, которая будет помогать "Сердцу Азовстали" интегрировать методику посттравматического роста в Украине.