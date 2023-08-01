Пять ракет – пять попаданий. HIMARS уничтожил оккупантов на острове Джарилгач

Украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов на острове Джарилгач по артиллерийской системе HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр Национального Сопротивления.
На опубликованных кадрах видно, что беспилотник зафиксировал позиции оккупантов, которые находились в оккупированной части Херсонской области. Украинские бойцы нанесли по ним пять ударов с ракетами HIMARS.
От обстрела россияне пытались укрыться в кустах и тренировочных окопах, однако именно туда попала ракета.
Отметим, что расстояние от Джарилгача до ближайших контролируемых Украиной территорий составляет около 70 км. От косы острова – около 60 км.
19 мая украинский Генштаб сообщил, что оккупанты засыпали переправу на остров Джарилгач песком и соединили его с территорией оккупированной части Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.
Россияне сделали это для того, чтобы использовать остров для военных нужд.
При этом захватчики разместили там 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, похищенных у местного населения.
Осенью прошлого года украинские военные смогли освободить от оккупантов правобережную часть Херсонской области. Однако левобережная часть все еще находится под контролем захватчиков.
На оккупированных территориях захватчики прибегают к террору населения, занимают их дома и похищают имущество.
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