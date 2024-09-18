"Пять проблемных городов". Как Рада провалила массовую дерусификацию и что будет дальше

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Как Рада провалила переименование населенных пунктов

Проект постановления, который касается переименования населенных пунктов в связи с требованиями закона о запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии, внесли в Раду еще в апреле.

К сегодняшнему голосованию профильный комитет рекомендовал переименовать широкий перечень городов, поселков, сел и районов. Но проект набрал 208 голосов при 226 необходимых. Причем монобольшинство дало всего 137 голосов.

Как заявил нардеп от "Голоса", глава подкомитета по вопросам деколонизации и один из инициаторов Роман Лозинский, парламент "провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой".

"Неформальное объединение "депутаты московского патриархата" всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло всего 208 голосов. Это тотальный позор для Украины. Это реванш", - написал он в Facebook.

Из зарегистрированных на заседании 18 сентября 75 нардепов вообще не голосовали, пятеро воздержались и трое были против. Больше всех тех, кто не голосовал, среди "Слуг народа" - 40 человек и группы "Платформа за жизнь и мир" - 15 человек.

Возмущенные депутаты, скандируя "Ганьба", заблокировали трибуну с требованием собрать согласительный совет, поручить комитету немедленно рассмотреть постановление, чтобы снова вынести проект в сессионный зал. До этого времени Рада не будет работать.

"На этом на сегодняшний день безудержные реформы завершились", - отметил нардеп Ярослав Железняк.

Какие названия приготовили для городов и сел

Как говорится в пояснительной записке, согласно закону о деколонизации, органы местной власти и военные администрации должны были провести консультации с общественностью и подать на рассмотрение Рады предложения по переименованию.

В свою очередь парламент должен принять решение с учетом предложений. А если предложения местных властей не поступили в установленные сроки, то с учетом рекомендаций Института национальной памяти и Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Профильный комитет рассмотрел 340 предложений, рекомендации комиссии и Института национальной памяти, и рекомендовал переименовать 7 районов, 15 городов, 56 поселков и 262 села в 22 регионах Украины.

Ниже приводим крупные населенные пункты, которые подлежат переименованию. А также предлагаемые интересные названия.

Днепропетровская область

Новомосковск - Самар (Новомосковский район - Самарский район)

Павлоград - Матвеев (Павлоградский район - Матвеевский район)

Синельниково - Роднополье (Синельниковский район - Роднопольский район)

Першотравенск - Шахтерское

Донецкая область

село Красная Поляна (Волновахский район) - Новая Каракуба

село Мичурино (Кальмиусский район) - Гринталь

село Заря (Мариупольский район) - Афины

Запорожская область

село Кутузовка (Пологовский район) - Петерсгаген

село Першотравневое (Пологовский район) - Малый Вердер

Луганская область

Первомайск - Сокологорск

Молодогвардейск - Отамановка

Северодонецк - Северскодонецк (Северодонецкий район - Северскодонецкий район)

Львовская область

Червоноград - Шептицкий (Червоноградский район - Шептицкий район)

Николаевская область

Южноукраинск - Гард

Первомайск - Ольвиополь (Первомайский район - Ольвиопольский район)

Одесская область

село Роща (Болградский район) - Новый Париж

Южное - Порт-Анненталь

Сумская область

село Червоногорка (Роменский район) - село Масонов

город Дружба (Шосткинский район) - город Хутор-Михайловский

Харьковская область

Красноград - Берестин (Красноградский район - Берестинский район)

Первомайский (Лозовской район) - Златополь

Черкасская область

Ватутино (Звенигородский район) - Багачево

Скандалы с переименованием и что будет дальше

Процесс переименования не обходится без скандалов и на местных уровнях. В некоторых случаях против новых названий выступает само население.

Например, согласно результатам опроса, в сентябре 2023 года большинство жителей Южноукраинска (Николаевская область) поддержало название Пивденноукраинск - свыше 3000 голосов. За переименование на Гард выступили всего 672 жителя.

Отметим, Гард имеет отсылку к казацкой истории, а точнее к Бугогардовской паланке Запорожской Сечи, центром которой был Гард в окрестностях современного Южноукраинска. Пивденноукраинск является фактически калькой с русскоязычного названия и несет в себе идеологему времен позднего СССР.

Кроме того, с точки зрения географии Южноукраинск ближе к географическому центру Украину. А с точки зрения Москвы, по распоряжению которой строилась Южноукраинская АЭС, город располагается на юге.

Обсуждения и споры развернулись и между жителями города Южное (Одесская область). По результатам общественного голосования в октябре 2023 года 77% южненцев поддержали название Пивденное. В том время как Порт-Анненталь в нынешнем проекте постановления поддержали 6,7% (еще 6,1% выступили за название Анненталь).

Слово "Аненталь" дословно переводится как "Долина Анны". Это первое название поселка Биляры, который на сегодня входит в состав Южненской громады. На картах 1869 и 1955 годов можно встретить упоминания колониальных поселений Анненталь и Ней-Анненталь. Сегодня там находится территория порта "Южный".

Похожие дискуссии разгорелись и по переименованию Павлограда (Днепропетровская область). Согласно заключению Института национальной памяти, название связано с именем сына российской императрицы Екатерины II - Павла I. Местные власти были не согласны и утверждали о связи с апостолом Павлом.

В ноябре прошлого года там провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 10 тысяч человек. Почти 83% выступили против переименования. Никакой другой опрос не вызвал подобного резонанса.

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На согласительном совете решили вернуться к переименованиям, но после того, как будут проголосованы все ресурсные законопроекты для бюджета. По словам спикера Рады Руслана Стефанчука, это будет другое постановление. И в нем не будет "пяти проблемных городов", переименование которых вызвало наибольший резонанс.

"Это был комплексный проект, где было очень много сел, поселков, районов, и именно из-за этого не хватило голосов. Потому что кто-то против переименования", - заявил он.

Что касается пяти населенных пунктов, по ним проведут отдельные дискуссии, после чего подадут постановления с разными вариантами названий. Стефанчук добавил, что в первую очередь нужно прислушаться к мнению жителей этих городов.

При подготовке использовались: текст и сопроводительные документы проекта постановления № 11188, информация из социальных сетей народных депутатов, публикации региональных СМИ, заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.