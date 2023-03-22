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"Пьяные вечеринки" в Киеве: еще одному фигуранту объявили подозрение

Фото: третьему фигуранту "пьяных вечеринок" в столице объявили подозрение (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту проводимых в Киеве скандальных "пьяных вечеринок". Речь идет о 21-летнем блоггере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Киевской области Андрея Небытова.

"Третьему фигуранту пьяных вечеринок в столице полиция Киевской области объявила о подозрении. 21-летний блоггер был соучастником сексуального насилия и совершения видеофиксации преступных действий", - написал Небытов.

По его словам, следователи полиции Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 153 УК.

Подозреваемому за содеянное грозит до 7 лет лишения свободы.

"Пьяные вечеринки" в Киеве

Напомним, что 1 февраля полиция пришла с обысками к подозреваемым в организации "пьяных вечеринок" в Киеве. По данным правоохранителей, компания молодых людей доводила девушек до состояния беспомощности, заставляла выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумилась над жертвами в соцсетях.

Как стало известно, двум блоггерам-организаторам пьяных "вечеринок" уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, им грозит до 7 лет лишения свободы.

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