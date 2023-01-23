Признак лидерства. В Минобороны Украины призвали США передать танки Abrams

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра обороны Украины Юрия Сака в эфире Bloomberg TV.

Отвечая на вопрос ведущего, действительно ли Украина желает получить Abrams, несмотря на то, что "со своим газотурбинным двигателем потребляет до 10 литров на километр и требует огромного количества времени на обучение экипажу?", Сак напомнил о шаге Британии, преодолевшей этот ментальный блок по поставке танков для ВСУ.

"Это признак лидерства. Конечно, мы надеемся, что и США также выявят лидерство в поставках Украине танков - и примут это решение", - добавил советник министра обороны.

По словам Сака, несмотря на "нюансы" с логистикой и обслуживанием разных типов танков, ВСУ доказали, что способны эффективно овладевать любым вооружением.

"И мы показали, что способны эффективно использовать разные типы западных вооружений. Да, есть нюансы, но если Украина получит Abrams от США, это, конечно, станет примером для других стран. И Германия ясно об этом говорит", - пояснил Сак.

Также советник отметил, что "кажется, мы постоянно на несколько шагов позади (врага, -ред.), а мы должны быть на несколько шагов впереди - нет оправданий прокрастинации".