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ОЗХЗ має намір направити в Росію місію у справі Навального

Автор: Артур Родивилов

Технічна місія Організації з заборони хімічної зброї у справі про отруєння опозиціонера Олексія Навального готується для відряджання в Росію. Запит про організацію візиту був направлений в жовтні.

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Про це заявив глава ОЗХЗ Фернандо Аріас на засіданні Ради безпеки ООН з питання знищення хімічної зброї в Сирії, повідомляє Atlas Info.

Він підтвердив інформацію про те, що в крові Навального були знайдені токсичні речовини.

"Секретаріат чекає від Російської Федерації "елементи", щоб направити в Росію технічну місію, подібну до тієї, яка була спрямована в Німеччину", - сказав Аріас.

Нагадаємо, ОЗХЗ передала Німеччині доповідь, яка стосується отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Експерти організації виявили в крові та сечі Навального інгібітори холінестерази. Речовина в організмі Навального аналогічна за характеристиками "Новачку".

Згодом Москва звинуватила в упередженості результати експертиз ОЗХЗ.

Довіру до висновку Організації з заборони хімічної зброї про те, що російського опозиціонера отруїли нервово-паралітичною речовиною, висловили 56 країн-учасниць організації. Всього їх 193.

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