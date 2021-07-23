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Очікування банкірів щодо зростання обсягів кредитів підвищилися до рекордного рівня

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 15:17
Очікування банкірів щодо зростання обсягів кредитів підвищилися до рекордного рівня Фото: банкіри покращили очікування щодо кредитів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці ІІ кварталі 2021 року банки дедалі оптимістичніше оцінювали перспективи кредитування. Підвищилися до рекордного рівня очікування зростання обсягу кредитного портфеля бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Опитування про умови кредитування" Національного банку України (НБУ) за III квартал 2021 року.

Опитування засвідчило, що у ІІ кварталі банки зберігали оптимізм стосовно ключових показників кредитування на наступні 12 місяців: 88% опитаних установ очікують зростання обсягу корпоративних позик та 79% - обсягу кредитів населенню.

Третій квартал поспіль опитування фіксує пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу. Наступного кварталу банки прогнозують найзначніше пом’якшення стандартів гривневого кредитування бізнесу з 2013 року.

На думку респондентів, якість кредитного портфеля домогосподарств і корпорацій помірно поліпшиться, а великі банки очікують значного поліпшення якості кредитів, наданих населенню

Як зазначається в огляді, попит населення на кредити зростає впродовж останнього року. У ІІ кварталі половина опитаних банків вказала на зростання попиту як на споживче кредитування, так і на іпотеку.

Третій квартал поспіль стандарти кредитування населення пом’якшуються. Надалі банки планують пом’якшувати стандарти кредитування населення.

Фінустанови очікують зростання обсягів фондування: 67% респондентів прогнозують збільшення обсягів коштів як населення, так і корпорацій.

Очікування банкірів щодо зростання обсягів кредитів підвищилися до рекордного рівня

Опитування проводилося із 17 червня до 09 липня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 90%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2021 року в національній валюті становили 34,5% річних. Порівняно з травнем ставки зросли на 0,5 п. п.

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