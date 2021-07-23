Очікування банкірів щодо зростання обсягів кредитів підвищилися до рекордного рівня
Наприкінці ІІ кварталі 2021 року банки дедалі оптимістичніше оцінювали перспективи кредитування. Підвищилися до рекордного рівня очікування зростання обсягу кредитного портфеля бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Опитування про умови кредитування" Національного банку України (НБУ) за III квартал 2021 року.
Опитування засвідчило, що у ІІ кварталі банки зберігали оптимізм стосовно ключових показників кредитування на наступні 12 місяців: 88% опитаних установ очікують зростання обсягу корпоративних позик та 79% - обсягу кредитів населенню.
Третій квартал поспіль опитування фіксує пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу. Наступного кварталу банки прогнозують найзначніше пом’якшення стандартів гривневого кредитування бізнесу з 2013 року.
На думку респондентів, якість кредитного портфеля домогосподарств і корпорацій помірно поліпшиться, а великі банки очікують значного поліпшення якості кредитів, наданих населенню
Як зазначається в огляді, попит населення на кредити зростає впродовж останнього року. У ІІ кварталі половина опитаних банків вказала на зростання попиту як на споживче кредитування, так і на іпотеку.
Третій квартал поспіль стандарти кредитування населення пом’якшуються. Надалі банки планують пом’якшувати стандарти кредитування населення.
Фінустанови очікують зростання обсягів фондування: 67% респондентів прогнозують збільшення обсягів коштів як населення, так і корпорацій.
Опитування проводилося із 17 червня до 09 липня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 90%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.
Нагадаємо, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2021 року в національній валюті становили 34,5% річних. Порівняно з травнем ставки зросли на 0,5 п. п.