Не очікували такої підступності. Данілов про напад окупантів з території Білорусі
Україна була готова до повномасштабного вторгнення Російської Федерації з боку Криму. Однак, не очікувала того, що військові окупанта нападуть й з території Білорусі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова.
За словами Данілова, Україна не очікувала настільки підлого вчинку з боку Білорусі.
"У бої йдуть на великій частині території країни. Коли кажуть, що нас попереджали, так, нас попереджали, але ми не могли собі уявити, що нам білоруси вставлять ножа в спину, і з тої території підуть війська. Ми очікували, що вони підуть з Криму, могли піти з території РФ, але те, що вони підуть з Білорусі - це для нас була неприємна річ. А коли звідти полетіли літаки та ракети... Сусіди так не роблять", - заявив секретар РНБО.
Також Данілов зауважив, що після завершення війни, Україна з’ясує для чого Білорусь пішла на такий підступний крок.
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