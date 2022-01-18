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Очікуємо деескалації: канцлер Німеччини заявив про готовність до серйозного діалогу з Росією

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Берлін, Вівторок 18 січня 2022 15:27
Очікуємо деескалації: канцлер Німеччини заявив про готовність до серйозного діалогу з Росією Фото: канцлер ФРН Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію до деескалації біля українських кордонів. Німеччина готова до серйозного діалогу з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Шольца на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Німеччина вважає за потрібне вирішувати розбіжності з РФ шляхом діалогу в різних форматах.

"Очікуємо від Росії деескалації, до цього відноситься скорочення військ на кордоні. Ми готові до серйозного діалогу з питань безпеки в Європі", - заявив канцлер.

За його словами, Берлін хоче "конструктивних відносин" з Москвою і "не зацікавлений у довгостроковій напруженості".

Раніше він заявив, що Німеччина чекає кроків від Росії щодо зниження напруженості біля України.

Також міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії наслідками у разі вторгнення в Україну, заявивши, що Берлін може ввести заходи проти газопроводу "Північний потік-2".

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