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Гололедица и небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 07:00
Гололедица и небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня на севере на западе Украины ожидается небольшой снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 6 марта, часть областей Украины накроет небольшой снег. В то же время температура воздуха по всей стране будет с отметкой плюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в западных и северных областях местами возможен небольшой снег. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут от +1 до +6 градусов, а на юге воздух прогреется до +9. Ночью температура опустится до -1 -6 градусов.

Гололедица и небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Ночью днем возможен снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице днем +2 +4 градуса, а ночью от -2 до -4 градусов.

Напомним, синоптики предупредили украинцев об угрозе схода снежных лавин в горах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

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