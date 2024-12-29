Гололед и гололедица: как отличить и что хуже для водителя авто

Если коротко: и первое, и второе для водителя представляет опасность. И того, и другого лучше избегать, а если этого не удалось, следует вести себя за рулем максимально осторожно.

Гололед

Гололед - глобальное явление. Так называют ситуацию, когда осадки в виде воды замерзают на всех поверхностях, которых могут достичь: деревьях, кустах, проводах, почве - и дороге в том числе. Причем, к сожалению, условий для такого обледенения больше, чем просто дождь и холодная земля. "Помогают" образовать гололед также и туман, и морось, и ветер, и вчерашние морозы.

Признаки гололеда, видимые из-за руля. Лед может быть не заметным на дороге, но оставаться видимым на наземных объектах: бордюрах, деревьях, проводах, столбах, дорожных знаках, стенах сооружений. Обычно на наличие льда указывает своеобразный белый налет и блеск, однако на асфальте бывает также "черный лед" - прозрачный слой льда, не заметный под углом зрения с места водителя и через который просвечивает темный асфальт.

В чем опасность для авто. Дорога максимально скользкая в любой ее части, есть реальный риск полностью потерять контроль над машиной. Попытка любого маневра приводит к большому или малому развороту автомобиля. На гололеде авто в принципе может двигаться не только вперед и назад, а и в сторону, причем с неконтролируемым вращением, бортом или кормой вперед. Торможение почти не помогает, действия рулем эффективны минимально и только если машина расположена передом в направлении движения.

Что делать водителю на гололеде. Лучше всего вообще избегать движения по участкам пути с гололедом. Лучше осторожно, медленно и не тормозя съехать с проезжей части и постоять несколько часов, чем остановиться об другое авто или какое-то придорожное сооружение. Когда дорожники обработают лед противогололедными материалами (соль, песок, отсев), можно с осторожностью продолжить движение, с двойным вниманием преодолевая подъемы, спуски и отрезки с боковым уклоном. Лучше избегать движения по поверхностям со сложным рельефом, попыток выбраться на бордюр, выехать из колеи и т.д.

Гололедица

Гололедица - явление локальное. Так называются участки, на которых плотно укатанный колесами снег превратился в лед. Наблюдается в первую очередь на проезжей части с более или менее активным трафиком.

Признаки гололеда, видимые из-за руля. Дорога блестит - в первую очередь в колеях, а остальные поверхности покрыты обычным, матовым на вид снегом.

В чем опасность гололеда. Когда под колесами машины такие участки - а они могут достигать и сотен метров - авто плохо слушается руля, буксует при трогании с места и неконтролируемо разворачивается при торможении. В принципе, опасность того же уровня, что и в гололед, хотя на небольшой скорости есть теоретическая возможность зацепиться колесами за фрагменты поверхности с рыхлым, не отполированным снегом.

Что делать водителю на гололеде. Меры безопасности те же: минимум действий рулем и педалями, но если скорость небольшая и курс остается под контролем, можно выбрать менее скользкую поверхность, направив машину на не укатанную часть пути. В любом случае скорость следует снизить до минимальной, движения рулем и педалями должны быть плавными и медленными.

Вкратце

Что гололед, что гололедица - для водителя это опасность одного уровня. Нюансы отличий будут важны для опытных водителей, которые смогут использовать некоторые "послабления" гололеда и направить машину на поверхность дороги с лучшим сцеплением.

Позволим также себе напомнить, что описанные здесь условия - одна из тех причин, по которым мы должны зимой пользоваться зимними шинами. Именно они, причем желательно качественные (и не старые!) могут существенно улучшить управляемость машины в гололед или гололедицу. Вообще это область шипованных шин, хотя многие премиальные фрикционные модели не уступают "шиповкам" на льду. И все же знайте, что даже шипы не позволяют ехать по льду как по сухому асфальту: законы физики никакими техническими средствами не отменяются.