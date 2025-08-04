Ozempic, премии и бизнес в США. Что известно о Михаиле Бабенко, руководителе ГЭЦ Минздрава

Несмотря на растущий спрос на Ozempic в Украине, обращение препарата до сих пор остается неурегулированным, а в отношении руководителя Государственного экспертного центра Минздрава Михаила Бабенко в СМИ и среди экспертов высказываются предположения о возможном конфликте интересов. РБК-Украина проанализировала детали его профессиональной деятельности, состояния и закупок за средства госбюджета.

Редакция РБК-Украина получила официальные ответы на запросы, сделанные в рамках расследования относительно распространения препарата "Оземпик" в Украине.

Так, в Минздраве сообщили, что препарат зарегистрирован, однако не входит в программы государственного обеспечения — он до сих пор не прошел обязательную оценку медицинских технологий. Эту процедуру должен проводить подконтрольный Минздраву Государственный экспертный центр. Но пока этого не сделано, а спрос на препарат растет, отсутствие регуляции обращения создает опасности для появления спекуляций на рынке.

В Гослекслужбе также подтвердили, что "Оземпик" официально не поступал в Украину, но ведомство неоднократно получало обращения относительно его контрабандного оборота и фальсификатов.

В то же время собеседники в Минздраве не исключают возможную причастность Бабенко к нелегальному ввозу препарата, поскольку он руководитель того же ДЭЦ, который отвечает за допуск лекарств к обращению. Более того, уже занимая должность руководителя ДЭЦ, Бабенко оставался владельцем акций ПАО "Медфарком-Центр" — компании, связанной с дистрибуцией продукции производителя "Оземпика". Этот факт требует правовой оценки со стороны НАПК на предмет возможного конфликта интересов.

Ключевой фармрегулятор

Скандалы вокруг Михаила Бабенко начались еще во время его назначения на должность директора ГЭЦ в 2020 году. Тогда СМИ сообщали, что оно произошло тайно без открытого конкурса на фоне карантинных послаблений.

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявляла о политическом прикрытии, связывая появление Бабенко в ГЭЦ с тогдашним руководством Минздрава.

До назначения на должность руководителя ГЭЦ Михаил Бабенко имел длительный опыт работы в фармацевтическом бизнесе и определенную политическую активность. В 2020 году он был избран депутатом Каменского городского совета VIII созыва от партии "Слуга народа".

По образованию Бабенко провизор. В 2003 году окончил Луганский государственный медицинский университет, а в 2009 получил степень кандидата фармацевтических наук по специальности "Фармакология".

Профессиональный путь в отрасли он начал еще во время учебы как провизор аптеки. В 2003 возглавил аптечную сеть "Приватфарм" в Луганске. Также он имел долю в компании "Медфарком-Центр", которая долгое время была дистрибьютором продукции Novo Nordisk, производителя "Оземпика".

Компания фигурировала в делах Антимонопольного комитета, а сам Бабенко упоминается в ряде судебных решений о нарушениях налогового законодательства. Несмотря на это он возглавляет структуру, которая имеет полномочия выдавать экспертные заключения — ключевой документ для допуска лекарственных средств на украинский рынок.

Дом в США и недвижимость в Крыму

После начала полномасштабного вторжения, в 2022 году чиновник приобрел новый Volkswagen Touareg за 1,21 млн гривен. С 2023 года в пользовании появилась недвижимость в США. Об этом свидетельствует его декларация.

Согласно документам, дом площадью 160 кв. м в собственности гражданина США G.A. Zuluaga M. Trustees Marin. Бабенко и его семья имеют зарегистрированное право пользования объектом согласно декларации. С этим лицом есть еще одна связь. В 2023 году он оформил регистрацию компании BBL Group LLC во Флориде. Владелицей значится и жена Бабенко Елена.

Что касается другой недвижимости, в декларации указаны квартира на 124 кв. м в оккупированном Крыму, объекты в Донецке и Луганске, а также дом площадью 311,8 кв. м с земельным участком в Иванковичах под Киевом — одном из элитных пригородов столицы.

В разделе "ценное движимое имущество" элитные швейцарские часы: трое брендов Ulysse Nardin, Zenith, а также Breitling, который принадлежит его жене. Ориентировочная стоимость, по данным официальных сайтов и рынка, стартует от 300-450 тыс. грн и может достигать более миллиона гривен каждый. В то же время в самой декларации их стоимость не указана.

Кроме этого, жена Бабенко задекларировала соболиную шубу и ювелирные украшения, тоже без указания цены.

Задекларированные финансовые активы охватывают как счета в украинских банках, так и депозиты за рубежом. В частности, в банке Fifth Third Bank (США) Бабенко хранит $1 600, в CHASE Bank его жена — $13 950. В Украине ряд счетов в ПриватБанке и "Укргазбанке". Также Бабенко указал сумму в 4,5 млн грн как финансовую помощь от ООО "Энерготрейд Компани".

Наличными Бабенко хранит 485 тыс. долларов США, 34 тыс. евро и 480 тыс. гривен. Его жена еще 397 тыс. долларов.

В 2024 году Бабенко получил зарплату на сумму почти 1,7 млн грн. А в 2025-м министр здравоохранения Виктор Ляшко премировал его дважды — на 585 тысяч в апреле и почти 293 тысячи в мае.

В семье главы Государственного экспертного центра Минздрава Михаила Бабенко четверо детей. Его дочь Анна, которая в этом году завершила обучение в высшем учебном заведении, ведет активную светскую жизнь и делится этим в соцсетях. Среди недавних геолокаций Майами и Монако. Среди атрибутов: брендовые аксессуары и элитные авто.

Как в ГЭЦ тратят бюджет

К деятельности Государственного экспертного центра Минздрава уже возникали вопросы со стороны журналистов, в частности в сфере публичных закупок.

Так, в августе 2023 года Центр заключил договор с ООО "Градостроительство Украины" на ремонт лаборатории в Киеве на сумму почти 40 млн грн. В ходе анализа тендерной документации медиа обратили внимание на завышенные цены на отдельные материалы — в частности, строительную смесь для пола закупили почти вдвое дороже, чем среднерыночная стоимость. Интересно, что владельцами компании-подрядчика оказались лица, связанные с Каменским - городом, где ранее работал и имел политическую активность Михаил Бабенко.

Отдельного внимания заслуживают закупки автотранспорта, которые регулярно осуществляет Государственный экспертный центр Минздрава. В январе 2025 года по результатам тендера предприятие заказало у ООО "Прага Авто на Кольцевой" автомобиль Skoda Superb стоимостью 2,16 млн грн, которые содержат даже массажные сиденья. Машина в максимальной комплектации: кожаная отделка, мультизонный климат-контроль, система с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника и четыре камеры кругового обзора.

Это не первый пример приобретения транспорта класса "премиум". В августе 2024 года ГЭЦ заключил контракт на покупку Hyundai Staria - минивэна бизнес-класса стоимостью 2,7 млн грн. В том же году в феврале приобрел две машины SKODA Octavia A8 Ambition 1,4.

Годом ранее, в мае 2023-го — черную Toyota Camry 2.5 Hybrid в комплектации Elegance+ по цене, которая, как выяснили журналисты, оказалась на четверть выше аналогичной закупки другого государственного предприятия. И в ноябре снова пополнил автопарк HYUNDAI Staria.

Закупки элитных автомобилей для учреждения, которое формально не выполняет транспортных функций, вызывают вопросы относительно целесообразности расходов и прозрачности обоснований при формировании технических требований.

По информации наших источников в Минздраве, Михаил Бабенко регулярно использует служебный автотранспорт в собственных целях, в том числе и для заграничных поездок. В то же время согласно информации, обнародованной в системе Prozorro, Государственный экспертный центр Минздрава заключил договор на сумму 8,47 млн грн на услуги по организации служебных командировок.

По этому поводу журналисты РБК-Украина обратились к нему за комментарием. Чиновник подтвердил, что имеет регулярные командировки за границу:

"Это же такое понятие — относительное. Часто, нечасто... Но бывает. Ну, раз в квартал точно", — ответил директор экспертного центра Минздрава. Однако отказался предоставить какие-либо детали, сославшись на конфиденциальность информации: "Это же профессиональный вопрос, это конфиденциально. Это предусмотрено уставом предприятия, все согласно прописанных законодательством норм. Не переживайте".

Примечательно, что в истории пользования автомобилями имя Михаила Бабенко появляется не только в контексте государственных закупок. Согласно данным аналитической системы YouControl, чиновник неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Редакция направила соответствующие информационные запросы в Минздрав и Государственный экспертный центр с просьбой предоставить полный перечень автомобилей, находящихся в пользовании учреждения, а также данные о том, за кем они закреплены. Отдельно — информацию о служебных командировках Бабенко, а именно их количество, страны, цели и результаты.

Также РБК-Украина направило в НАПК официальный запрос с просьбой проверить наличие потенциального конфликта интересов в действиях Михаила Бабенко.