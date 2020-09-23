На оздоровлення дітей з бюджету направили 80 млн грн: закон набрав чинності

На оздоровлення дітей з державного бюджету на 2020 рік направили 80 млн гривень. Відповідний закон у середу, 23 вересня, набув чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Документ у вівторок був опублікований у виданні "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Закон передбачає оздоровлення пільгових категорій дітей у дитячих закладах, які розташовані в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Закупівлю відповідних послуг проводитимуть відповідно до закону "Про державні закупівлі.
Нагадаємо, раніше президент підписав цей проект закону.
Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в проекті державного бюджету-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати, і вони складуть 324 млрд гривень.