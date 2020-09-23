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На оздоровлення дітей з бюджету направили 80 млн грн: закон набрав чинності

Україна, Середа 23 вересня 2020 10:25
На оздоровлення дітей з бюджету направили 80 млн грн: закон набрав чинності
Фото: дитячий табір (canva.com)
Автор: Юлія Струк

На оздоровлення дітей з державного бюджету на 2020 рік направили 80 млн гривень. Відповідний закон у середу, 23 вересня, набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ у вівторок був опублікований у виданні "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Закон передбачає оздоровлення пільгових категорій дітей у дитячих закладах, які розташовані в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Закупівлю відповідних послуг проводитимуть відповідно до закону "Про державні закупівлі.

Нагадаємо, раніше президент підписав цей проект закону.

Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в проекті державного бюджету-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати, і вони складуть 324 млрд гривень.

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