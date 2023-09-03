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На вооружение. Резников рассказал, на какую сумму партнеры передали помощи с начала войны

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина с начала полномасштабного вторжения России получила от партнеров около 100 миллиардов долларов помощи.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".

"Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже под 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения", - отметил он. 

По его словам, 100 млрд долларов были потрачены на вооружение и военную технику.

"Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов, и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов. Только от США - более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен", - заявил Резников.

Он добавил, что подавляющее большинство бюджета Минобороны, предусмотренное Государственным бюджетом Украины, тратится на денежное обеспечение военных и компенсации.

Помощь Украине

С начала вторжения РФ западные партнеры передают Вооруженным силам Украины вооружение и тяжелую военную технику. Так, среди лидеров военной помощи - Соединенные Штаты и Великобритания.

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