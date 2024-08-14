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Овощи и яйца резко подешевели, сахар подорожал: как изменились цены за месяц

Фото: продукты в Украине подешевели (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине наблюдается падение цен на овощи нового урожая, а также на яйца. В то же время сахар летом традиционно дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в июле 2024 года средние цены на яйца упали на 11,2% до 29,3 гривен за десяток.

Лук подешевел на 39,2% до 14,8 гривен за килограмм, свекла - на 38,3% до 20,3 гривен за килограмм, морковь - на 24,8% до 22,4 гривен за килограмм, картофель - на 29,3% до 20,1 гривен за килограмм.

При этом капуста подорожала на 13,0% до 12,75 гривен за килограмм.

Сахар подорожал за июль на 12,0% до 34,8 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в июле 2024 года:

  • водка подешевела на 0,3% до 115,1 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 0,8% до 112,1 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 2,0% - 32,9 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 2,0% до 107,0 гривен за пачку.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, инфляция в Украине в июле в годовом измерении ускорилась до 5,4%, несмотря на то, что месячная инфляция была на уровне 0%.

Согласно прогнозу Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего снижения потребительских цен на продукты питания под влиянием массового поступления продукции урожая.

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Цены на продуктыГосударственная служба статистики