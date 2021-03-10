Відгуки про Дайвестікс підтверджують: трейдинг з Divestix Brokerage завжди на рівень вище!

Компанія DivestiX Brokerage відгуки про яку можна знайти в інтернеті, входить в концерн DivestiX Capital. Дайвестікс брокеридж це синергія багаторічного досвіду і професіоналізму трейдерів-засновників компанії, які протягом вже семи років надають послуги з трейдингу своїм клієнтам.

Знайомтеся, DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж)!

З огляду на той факт, що компанія пройшла довгий шлях від заснування до становлення, трейдери-професіонали розробили і впровадили інноваційні технології, що дозволяють інвесторам всіх типів досягати своїх фінансових цілей. DivestiX Brokerage безпосередньо займається трейдингом і виводить гроші на світовий фінансовий ринок. Професійна торгова платформа, розроблена самими власниками компанії, низькі спреди і комісії, мінімальний поріг входу - ось відмінні риси компанії, націленої на позитивний результат.

З офіційним отриманням ліцензії на брокерську діяльність, компанія Дайвестікс брокеридж розширює спектр своїх послуг: тепер кожен бажаючий має унікальну можливість здобути фінансову незалежність, використовуючи тільки найвигідніші умови для трейдерів.

Як стати партнером компанії?

Реалії сучасного світу, економічна і політична невизначеність, створюють всі умови для пошуку додаткових джерел доходу, розширення сфер бізнесу, вивчення основ управління та примноження особистих фінансів.

DivestiX Brokerage надає найкращі умови та підтримку для трейдерів:

найбільш швидке підключення до реального ринку;

коректні котирування;

якісне виконання ордерів;

швидке введення \ виведення коштів;

комплексна підтримка клієнтів 24 \ 7.

Компанія працює тільки з кращими постачальниками ліквідності: PrimeXM, OneZero, LMAX та відгуки про Дайвестікс це підтверджують.

Приєднатися до числа задоволених клієнтів і стати партнером компанії компанії дуже просто, для цього достатньо перейти за посиланням https://my.divestixbrokerage.com/register?referral=15 і відкрити свій особистий кабінет.

Професійні трейдери оцінять переваги торгових умов, що надаються Дайвестікс брокеридж: це і наявність широкої лінійки торгових інструментів, яка представлена ​​інструментами ринку форекс, металами, сировиною, енергоресурсами, індексами, кріптоінструментамі і ETF; різні типи рахунків (від рівня Standart до рівня PRO); мінімальні комісії і поріг входу для комфортної торгівлі.

Для трейдерів-новачків, а також всіх, хто хоче досягти фінансового благополуччя відмінним варіантом стане програма CopyTrading. Дайвестікс відгуки відзначають, що це відмінний варіант автоматизації вашої торгівлі процесом копіювання угод професійних трейдерів. Принцип торгівлі з CopyTrading ідентичний стандартному трейдингу: проводиться відкриття позицій за різними фінансовими інструментами з метою отримання прибутку і її фіксація, як тільки мета буде досягнута.

Copy Trading від Divestix Brokerage - це гарна альтернатива для тих, у кого недостатньо часу або досвіду, щоб зайнятися трейдингом самостійно. Для більш досвідчених трейдерів це дозволяє, при необхідності, відійти від своїх екранів, оскільки всі угоди автоматизовані. Це дозволяє вам розслабитися і спостерігати, при цьому отримуючи прибуток.

Компанія DivestiX сьогодні активно займається розширенням своєї клієнтської аудиторії і запрошує всіх бажаючих приєднатися до інноваційного бізнесу і поповнити ряди задоволених клієнтів компанії. Ознайомитися з детальною інформацією можна на сайті компанії https://divestixcapital.com/ .

Будь на рівень вище з DivestiX!