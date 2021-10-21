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Чим відповість Samsung на випуск нового IPhone 13? Все, що відомо про Galaxy S22

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Четвер 21 жовтня 2021 14:50
Чим відповість Samsung на випуск нового IPhone 13? Все, що відомо про Galaxy S22

На початку 2022 року Samsung планує випустити на ринок Galaxy S22, у відповідь на реліз нового IPhone 13, щоб продовжити бій за лідерство в преміальному сегменті. Познайомитися з іншими конкурентами майбутнього флагмана Galaxy S22 в категорії смартфонів можна на сайті "Все ціни". Сервіс пропонує не тільки зручні фільтри для настройки пошуку, але і докладний посібник з вибору товару в кожній категорії.

Інсайдер OnLeaks опублікував HD-візуалізацію того, як Galaxy S22 може виглядати у своїй класичній версії (всього буде три модифікації). Зовні новинка дуже схожа на свого попередника: плоский екран, селфі-камера по центру, вертикальний фотомодуль на задній панелі з трьома датчиками, закруглені кути й тонкі рамки. Серед мінізмін - фотоблок, що менш виступає і більш пласка поверхня.

Що стосується екрану, то очікується, що він у Galaxy S22 буде менше ніж у S21. Інсайдери зійшлися в тому, що характеристики дисплея смартфонів будуть наступними: 6,06 дюйма, LTPS, Full HD +, 120 Гц (проти 6,2 дюйма на S21).

Варто нагадати що процесор, яким буде компонуватись смартфон залежить від ринку, де його будуть реалізовувати. У Сполучених Штатах Samsung використовує процесори Snapdragon, надані Qualcomm. В Європі бренд покладається на власну розробку - Exynos.

Тому в Україні, ймовірно, телефон буде продаватися з чіпом Exynos 2200, який отримав ще більше потужності й енергоефективності. По інший бік океану покупці будуть користуватися смартфонами на Snapdragon 888, який буде називатися Snapdragon 898. Але на цей час офіційного оголошення зроблено не було.

Для оптимізації енергоспоживання крім технологій були використані й збільшені в обсязі батареї. Швидше за все у Galaxy S22 з'явиться акумулятор на 3700 мАг (або навіть 3800 маг).

Що стосується системи камер майбутнього флагмана, то скоріше за все новинка від Samsung отримає основний датчик на 50 мегапікселів замість 12 мегапікселів, як у Galaxy S21, а також надширококутний об'єктив на 12 мегапікселів. У Ice Universe заявили (а пізніше це підтвердили й в OnLeaks), що Samsung планує появу 12-мегапіксельного оптичного зуму x3, яким замінять 64-мегапіксельний телефото сенсор з минулої моделі. Таким чином, Samsung підвищить рівень системи камер внаслідок більшої універсальності (завдяки оптичному зуму і більш чіткому основному датчику).

Залишається відкритим питання, чи буде фронтальна камера Galaxy S22 встановлена прямо під екраном, як це було зроблено в Galaxy Z Fold3.

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