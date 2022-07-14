Відповідальність за порушення комендантської години відсутня. У Раді пропонують ввести штрафи

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується ввести штрафи за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7553 .

"Враховуючи, що режим комендантської години в умовах воєнного стану до 24.02.2022 року не запроваджувався на території України, відповідальність за порушення відповідних обмежень відсутня у діючих нормативно-правових актах", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Згідно з проектом, порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 510 до 850 гривень.

За повторне порушення протягом року пропонується штраф від 1700 до 3400 гривень.