Відповідальність за порушення комендантської години відсутня. У Раді пропонують ввести штрафи

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується ввести штрафи за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7553.
"Враховуючи, що режим комендантської години в умовах воєнного стану до 24.02.2022 року не запроваджувався на території України, відповідальність за порушення відповідних обмежень відсутня у діючих нормативно-правових актах", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.
Згідно з проектом, порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 510 до 850 гривень.
За повторне порушення протягом року пропонується штраф від 1700 до 3400 гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, в Україні під час війни дозволили правоохоронцям затримувати громадян на дев'ять діб замість трьох. Це дозволено робити без рішення слідчого судді, суду або постанови прокуратури.
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