У відповідь на запуск двох ракет. Ізраїль завдав удару по сектору Газа

Ізраїль завдав удару по ракетному цеху ХАМАС. Це була відповідь на запуск двох ракет з палестинського анклаву, які розірвалися в морі біля узбережжя Тель-Авіва.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення канцелярії прем'єра.

"Вночі ВПС Ізраїлю завдали ударів по ряду цілей, включаючи комплекс з виробництва ракет ХАМАС в Хан-Юнісі, а також кілька позицій ХАМАС на кордоні сектора Газа. Це наша відповідь на вчорашній ракетний обстріл з Гази", - заявив він.

Беннет, виступаючи перед міністрами в неділю, заявив, що хоче "чітко пояснити, що всі історії ХАМАС про блискавки і громи в якості причини запуску ракет, які повторюються щозими, більш не актуальні".

"Ті, хто націлюють ракети на державу Ізраїль, несуть відповідальність", - підкреслив він.