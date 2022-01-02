RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У відповідь на запуск двох ракет. Ізраїль завдав удару по сектору Газа

Автор: Анастасія Рокитна

Ізраїль завдав удару по ракетному цеху ХАМАС. Це була відповідь на запуск двох ракет з палестинського анклаву, які розірвалися в морі біля узбережжя Тель-Авіва.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення канцелярії прем'єра.

"Вночі ВПС Ізраїлю завдали ударів по ряду цілей, включаючи комплекс з виробництва ракет ХАМАС в Хан-Юнісі, а також кілька позицій ХАМАС на кордоні сектора Газа. Це наша відповідь на вчорашній ракетний обстріл з Гази", - заявив він.

Беннет, виступаючи перед міністрами в неділю, заявив, що хоче "чітко пояснити, що всі історії ХАМАС про блискавки і громи в якості причини запуску ракет, які повторюються щозими, більш не актуальні".

"Ті, хто націлюють ракети на державу Ізраїль, несуть відповідальність", - підкреслив він.

Нагадаємо, бойовики в Секторі Газа випустили дві ракети в напрямку Ізраїлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльСектор Газа