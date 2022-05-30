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Відповідь Лаврову. Подоляк показав наслідки обстрілів "військових цілей" РФ в Україні

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 12:03
Відповідь Лаврову. Подоляк показав наслідки обстрілів "військових цілей" РФ в Україні Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова щодо "військових цілей" в Україні. Він також показав наслідки обстрілів окупантами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"Ми не б'ємо по цивільних об'єктах, атакуємо лише військові цілі, заявив міністр з виправдання воєнних злочинів Росії пан Лавров. Вважаємо, що Всесвітня організація з охорони здоров'я має створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників РФ. Можливо, новий вірус?" - написав він.

Як черговий доказ того, що Росія обстрілює мирних жителів, Подоляк оприлюднив фото наслідків атак по житлових районів.

Фото: наслідки обстрілів окупантами України (twitter.com/Podolyak_M)

Варто нагадати, що в інтерв'ю французькому телеканалу Лавров заявив, що термін "спецоперація" обумовлений наказом категорично уникати ударів по цивільним об'єктам.

Також глава МЗС Росії сказав, що головним пріоритетом РФ є захоплення Донецької та Луганської областей.

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