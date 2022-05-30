Відповідь Лаврову. Подоляк показав наслідки обстрілів "військових цілей" РФ в Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова щодо "військових цілей" в Україні. Він також показав наслідки обстрілів окупантами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter .

"Ми не б'ємо по цивільних об'єктах, атакуємо лише військові цілі, заявив міністр з виправдання воєнних злочинів Росії пан Лавров. Вважаємо, що Всесвітня організація з охорони здоров'я має створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників РФ. Можливо, новий вірус?" - написав він.

Як черговий доказ того, що Росія обстрілює мирних жителів, Подоляк оприлюднив фото наслідків атак по житлових районів.