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Відповідь на агресію має бути об'єднаною: Зеленський показав наслідки війни в Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Розв'язана Росією війна в Україні, є також загрозою й для Європи. Відповідь цивілізованого світу повинна бути об'єднаною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Фото: наслідки війни в Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Російська агресія проти України - це агресія проти всієї об'єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об'єднаною має бути й наша відповідь", - пише президент.

Фото: наслідки війни в Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента, нещодавній ворожий ракетний удар по Одеській області, є усвідомленим російським терором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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