"Оттава" разгромила "Баффало", "Тампа-Бэй" разобралась с "Бостоном": все шайбы вечера НХЛ

"Сенаторз" шокировали штат Нью-Йорк пятью шайбами в первом периоде. К тому же четыре из них гости из Канады оформили в стартовые девять минут: Зуб сыграл на добивании, Качук вколотил в дальний угол с дистанции, Бетерсон разобрался с вратарем на "пятаке", а Чикрун забил из правой зоны. Впоследствии Брэди Ткачук завершил голом классную комбинацию.

"Сейбрз" пришли в себя во второй 20-минутке. Сначала Петерка вторым темпом отправил шайбу за линию из центральной зоны, а затем Клифтон "прошил" своих и чужих броском со среднего расстояния. Впрочем, последнее слово было за "Оттавой". Пинто под занавес встречи отправил шайбу в пустые ворота "Баффало".

В свою очередь во Флориде команды обменялись голами в первом периоде. На шайбу Чеффи с близкого расстояния гости из Бостона ответили взятием ворот Хайнена после ошибки обороны "Лайтнинг". На этом, однако, успехи "Брюинз" завершились.

Во второй и третьей 20-минутках "Тампа-Бэй" забросила по шайбе. Для начала Пойнт подхватил "диск" после попадания в борт, проехал за воротами и протолкнул "каучук" с ближней штанги. А на последних секундах Кучеров хладнокровно перевел шайбу в незащищенные ворота "Бостона".

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