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"Оттава" разгромила "Баффало", "Тампа-Бэй" разобралась с "Бостоном": все шайбы вечера НХЛ

Фото: "Молнии" отпраздновали домашнюю победу (facebook.com/lightningnhl)
Автор: Антон Федорцив

Короткая программа игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершилась уверенными победами "Оттавы Сенаторз" и "Тампы-Бэй Лайтнинг" над "Баффало Сейбрз" и "Бостон Брюинз" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

"Сенаторз" шокировали штат Нью-Йорк пятью шайбами в первом периоде. К тому же четыре из них гости из Канады оформили в стартовые девять минут: Зуб сыграл на добивании, Качук вколотил в дальний угол с дистанции, Бетерсон разобрался с вратарем на "пятаке", а Чикрун забил из правой зоны. Впоследствии Брэди Ткачук завершил голом классную комбинацию.

"Сейбрз" пришли в себя во второй 20-минутке. Сначала Петерка вторым темпом отправил шайбу за линию из центральной зоны, а затем Клифтон "прошил" своих и чужих броском со среднего расстояния. Впрочем, последнее слово было за "Оттавой". Пинто под занавес встречи отправил шайбу в пустые ворота "Баффало".

 

 

В свою очередь во Флориде команды обменялись голами в первом периоде. На шайбу Чеффи с близкого расстояния гости из Бостона ответили взятием ворот Хайнена после ошибки обороны "Лайтнинг". На этом, однако, успехи "Брюинз" завершились.

Во второй и третьей 20-минутках "Тампа-Бэй" забросила по шайбе. Для начала Пойнт подхватил "диск" после попадания в борт, проехал за воротами и протолкнул "каучук" с ближней штанги. А на последних секундах Кучеров хладнокровно перевел шайбу в незащищенные ворота "Бостона".

Все результаты вечера НХЛ:

  • "Баффало" – "Оттава" – 2:6 (0:5, 2:0, 0:1)
  • "Тампа-Бэй" – "Бостон" – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

К слову, накануне "Аризона" и "Коламбус" устроили три потасовки в университетском Темпе.

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