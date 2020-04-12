Відсутність опадів, морози та до +20 тепла вдень: прогноз погоди на сьогодні

Вночі у більшості областей очікується мороз
Погода в Україні в неділю, 12 квітня, буде без опадів, температура повітря вдень підніметься до +20 тепла, а вночі покаже мінус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
На заході країни температура повітря буде коливатися в районі +15+20 тепла, а вночі опуститися до -1-3.
На півночі та в центрі буде прохолодніше вдень. Стовпчики термометрів покажуть від +10+14 вдень і вночі від 0 до -4.
У східних і південних областях температурний діапазон буде ширшим - від +11 до +17 вдень, а вночі, за винятком Криму, також мороз від 0 до -3 градусів.
Опадів на території країни не очікується. Вітер по всій країні від 3 до 8 метрів за секунду.
Погода в Україні на 12 квітня (meteo.gov.ru)
У столиці мінлива хмарність. Вдень від +14 до +16, а вночі температура може опуститися до -2 градусів. У решті області температурні значення подібні.
Погода у Києві та області на 12 квітня meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і теплі дні будуть чергуватися з різким похолоданням та дощами.
Синоптик Наталка Діденко інформувала, що до Великодня в Україні очікується дві хвилі сильного похолодання, і друга буде з морозами та мокрим снігом.