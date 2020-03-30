За відсутність масок поки не штрафуватимуть, - МВС

Поки не є підставою для штрафу відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку. Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі Hromadske, передає РБК-Україна.

За його словами, через відсутність масок поліція може провести лише профілактичну бесіду.

"Наразі профілактичні бесіди - це один з головних інструментів дотримання вимог карантину", - сказав Шевченко.

Також і за приготування шашликів у парку або де-інде в дозволеному місці поки не штрафуватимуть.

"Поки ні, але не виключено, що в майбутньому може бути", - наголосив речник МВС.

Він також додав, що наразі правоохоронці склали майже 3 тисячі адміністративних протоколів щодо порушення правил карантину.

Раніше в українському Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що медичні маски необхідно носити тому, що всі можуть бути потенційно інфікованими коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на ранок 30 березня було офіційно підтверджено 480 випадків зараження.