Відсутність експертизи у справі "Роттердам+" позбавила її судової перспективи, - адвокат

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Доктор юридичних наук вважає, що слідству варто якомога скоріше визнати власні помилки

Відсутність висновку експертизи про наявність збитків від дії формули "Роттердам+" означає відсутність складу злочину і позбавляє справу будь-якої судової перспективи.

Про це повідомила доктор юридичних наук, адвокат Анна Власова в ефірі ZIK.

"До цієї категорії справ експертиза являється ключовим доказом, адже вона може підтвердити тільки збитки. Немає збитків - немає справи. І фактично притягнути до кримінальної відповідальності немає кого", - зазначила адвокат.

За її словами, антикорупційні органи за 3,5 роки не змогли документально підтвердити жодне із публічно озвучених звинувачень по справі "Роттердам+".

"Правоохоронні органи фактично стали заручниками політичних ігор, а їхні гучні заяви не підкреслюються доказами. Час іде, ситуація змінюється і заходить в глухий кут", - зазначила Власова.

Доктор юридичних наук додала, що слідству варто якомога скоріше визнати власні помилки і прийняти законне рішення про закриття в рамках діючого кримінально-процесуального кодексу.

"Якщо немає доказів, визнайте це, зробіть відповідно до КПК, зробіть відповідне провадження. У слідстві бувають помилки, буває так, але законні рішення треба приймати. Час вже викреслити з цієї справи політику і діяти відповідно до норм процесуального закону", - додала Власова.

Вона також нагадала, що за 3,5 роки було проведено 10 національних експертиз і 4 міжнародних досліджень, які підтверджують правильність і обґрунтованість формули "Роттердам+", а також законність її прийняття.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

НАБУ й особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків.

20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза у справі "Роттердам+", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше ряд інших державних експертиз, що проводяться в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули.

Розслідування у справі "Роттердам+" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів.

Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, й була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.