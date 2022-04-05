Російським військам, які відступили від Києва, потрібне переоснащення, - Міноборони Британії

Багато російських підрозділів, виведені з півночі України, швидше за все, зажадають значного переоснащення та оновлення. Тільки після цього їх можна буде передислокувати для операцій на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Українські сили відбили ключову ділянку на півночі України, позбавивши Росію можливості забезпечити свої цілі і змусивши російські війська відступити з районів навколо Чернігова і на північ від Києва", - йдеться в повідомленні.

Уповільнені бойові дії, ймовірно, триватимуть в деяких частинах знову захоплених регіонів, але значно ослабнуть на цьому тижні в міру виведення російських військ, що залишилися, відзначають в Міноборони Британії.