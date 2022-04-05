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Російським військам, які відступили від Києва, потрібне переоснащення, - Міноборони Британії

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Україна, Вівторок 05 квітня 2022 09:34
Російським військам, які відступили від Києва, потрібне переоснащення, - Міноборони Британії Фото: російські війська відступили від Києва (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Багато російських підрозділів, виведені з півночі України, швидше за все, зажадають значного переоснащення та оновлення. Тільки після цього їх можна буде передислокувати для операцій на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Українські сили відбили ключову ділянку на півночі України, позбавивши Росію можливості забезпечити свої цілі і змусивши російські війська відступити з районів навколо Чернігова і на північ від Києва", - йдеться в повідомленні.

Уповільнені бойові дії, ймовірно, триватимуть в деяких частинах знову захоплених регіонів, але значно ослабнуть на цьому тижні в міру виведення російських військ, що залишилися, відзначають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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