Відстороненого від посади Тупицького в черговий раз не впустили до КСУ

Сьогодні, 19 січня, працівники Управління державної охорони України у черговий раз не впустили до приміщення Конституційного суду його главу Олександра Тупицького. Раніше глава держави Володимир Зеленський відсторонив його від посади.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

"Без повідомлення про причини вкотре не допускають голову Конституційного суду України Олександра Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету", - сказано у повідомленні.

У суді підкреслюють, що Тупицький відсторонений від посади судді Конституційного суду України, однак адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

"Нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня Конституційний суд України провів збори суддів у зв'язку з указом президента Володимира Зеленського про відсторонення Тупицького. Судді висловили стурбованість ситуацією, заявивши про "неприпустимість таких дій з боку президента".

Як писало РБК-Україна, Зеленський відсторонив від виконання обов'язків голову Конституційного суду України Олександра Тупицького на два місяці.