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Відставка Разумкова: як голосували нардепи

Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати України відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Стало відомо, як проголосували фракції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання Ради.

Разумкова відправили у відставку. Як проголосували нардепи:

"Слуга народу" - 215 за, 7 проти;

ОПЗЖ - за, 23 проти;

"Європейська солідарність" - 0 за, 27 проти;

"Батьківщина" - 20 за, 1 проти;

"Голос" - 6 за, 9 проти;

Група "За майбутнє" - 19 за, 0 проти;

Група "Довіра" - 18 за, 0 проти.

З поіменним голосуванням за відставку Разумкова можна ознайомитися на сайті Ради.

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Дмитро РазумковВерховна рада