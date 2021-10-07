Відставка Разумкова: як голосували нардепи

Народні депутати України відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Стало відомо, як проголосували фракції.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання Ради.
Разумкова відправили у відставку. Як проголосували нардепи:
"Слуга народу" - 215 за, 7 проти;
ОПЗЖ - за, 23 проти;
"Європейська солідарність" - 0 за, 27 проти;
"Батьківщина" - 20 за, 1 проти;
"Голос" - 6 за, 9 проти;
Група "За майбутнє" - 19 за, 0 проти;
Група "Довіра" - 18 за, 0 проти.
З поіменним голосуванням за відставку Разумкова можна ознайомитися на сайті Ради.