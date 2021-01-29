Відставка Кабміну: в Раді немає документальних пропозицій

Спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував чутки з приводу відставки Кабінету міністрів. Він запевнив, що не отримував жодних пропозицій з цього питання.

Про це глава Верховної ради розповів під час брифінгу.

Він підкреслив, що працює досить ефективно з представниками уряду і прем'єр-міністром.

"Станом на сьогодні будь-яких заяв з боку більшості я таких пропозицій не чув, а тим більше - не бачив їх в документальному вигляді", - сказав Разумков.

РБК-Україна з посиланням на своє джерело у фракції "Слуга народу" писало, що виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко після провалу другого голосування навряд чи стане міністром в уряді Дениса Шмигаля. Він може не захотіти, щоб його кандидатуру знову виносили до сесійної зали Верховної ради.

Нагадаємо, у четвер, 28 січня, Верховна рада України знову відмовилася призначити новим міністром енергетики Юрія Вітренка. За нього проголосували лише 204 парламентарії при 226 мінімально необхідних.

У президента Володимира Зеленського говорили, що крісло першого віце-прем'єра може стати для Вітренко випробувальним терміном на посаду наступного прем'єр-міністра.

Так, раніше глава КМУ Денис Шмигаль заявляв, що на сьогодні не варто говорити про можливу зміну уряду.