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Відстав від туристичної групи: у Карпатах шукають шестирічного хлопчика

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Івано-Франківській області під час підйому туристичної групи по зеленому маршруту на Говерлу зник шестирічний хлопчик. Спочатку його пошуками займалися рятувальники. Потім до них залучили військових і добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Відзначається, що 14 серпня близько 19:00 під час підйому групи туристів з 6 осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, в районі селища Вороха відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження.

Для пошуків дитини залучено 16 осіб та чотири одиниці техніки ДСНС. Знайти хлопчика також допомагають військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебувають у таборі на Говерлі.

Станом на 21: 40 заблукалого хлопчика не знайшли. Пошуки тривають.

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Івано-ФранківськКарпатыДСНС