Відстав від туристичної групи: у Карпатах шукають шестирічного хлопчика

Відзначається, що 14 серпня близько 19:00 під час підйому групи туристів з 6 осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, в районі селища Вороха відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження.

Для пошуків дитини залучено 16 осіб та чотири одиниці техніки ДСНС. Знайти хлопчика також допомагають військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебувають у таборі на Говерлі.

Станом на 21: 40 заблукалого хлопчика не знайшли. Пошуки тривають.