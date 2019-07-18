Відстеження літаків онлайн

Відстежити літак буває потрібно в різних ситуаціях. Причиною може стати занепокоєння за друзів під час їх перельоту або проста цікавість. Перший онлайн-радар був винайдений в 2006 році спеціально для профільних працівників. І навіть зараз сервіси для відстеження широко використовуються співробітниками авіакомпаній і аеропортів для узгодження дій в конкретному повітряному просторі.

Принцип відстеження літака онлайн

Існує сучасна технологія, яка проводить відстеження літаків в режимі онлайн. Алгоритм системи досить простий. Відстежити можна тільки те повітряне судно, у якого на борту є спеціальний приймач ADS-B-приймач. Зазвичай такі приймачі ставляться на всі цивільні судна, а ось військові або державні ви відстежити не зможете. За допомогою приймача вся інформація щомиті надходить на літак зі супутників. Далі вона потрапляє на наземні станції, яких по всьому світу розташовано понад 17 тис. Звідти дані передаються на сервер flightradar. І вже потім користувач бачить на своєму екрані всю інформацію, упорядковану в графіки і таблиці.

Всі дані щомиті оновлюються, тому вся інформація завжди актуальна на певний момент. Відстеження ведеться на 32,5 тис. Літаках і в 10,6 тис. Аеропортах світу.

Як відстежити літак за номером рейсу

Для того щоб відстежити потрібний вам літак за номером рейсу, можна скористатися одним з цих сервісів:

Flightradar24;

Flightaware;

Plane finder.

На обраному сайті необхідно ввести номер рейсу в рядку пошуку, яка знаходиться у верхньому правому куті екрану. Серед результатів вибрати цікавий. При натисканні на нього вам відкриється вся доступна інформація про рейс.

Також ви можете ввести в пошук інші дані про літак або аеропорту, якщо вам невідомий номер рейсу.

Як використовувати можливості сайту Flightradar

При переході по посиланню на сайт Флайтрадар відкривається інтерактивна карта. На ній зображені всі доступні літаки в режимі реального часу. При кліці на будь-який з них відкривається табло з інформацією про повітряне судно. Безкоштовно ви можете дізнатися наступні дані:

номер рейсу;

дату вильоту і прибуття;

місце вильоту і прибуття;

бортовий номер;

реєстраційні дані;

тип літака;

приналежність до авіакомпанії;

час в польоті і скільки залишилося летіти;

шлях літака на карті;

графік швидкості літака і показників висоти протягом усього шляху;

наземна швидкість (вимірюється у вузлах) і висота літака в даний момент;

відстань між аеропортами.

При платній підписці ви отримуєте більше інформації:

реальна швидкість (вимірюється у вузлах);

вертикальна швидкість;

температура і швидкість вітру за бортом;

рік випуску літака;

серійний номер.

Крім того, платна підписка дозволяє налаштувати відправку повідомлень на ваш телефон або пошту. Також проводиться бета-тестування перегляду літаків в форматі 3D.

Сервіс недоступний російською, але буде інтуїтивно зрозумілий будь-якому користувачеві. Для зручності можна перевести сторінку повністю за допомогою спеціального розширення Google Translate.