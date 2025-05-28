Оцинковка кузова авто: почему она на самом деле не так важна

Традиционное средство защиты кузова от преждевременного списания в лом теперь применяется не так часто. Насколько важно, чтобы машина непременно имела оцинкованный кузов?

О том, какие авто в наше время имеют эффективную защиту от коррозии, читайте в материале РБК-Украина .

Владельцы машин, купленных в салоне, до поры до времени могут даже не понимать, о чем идет речь. Но со временем, когда на краске появляются первые рыжие пятнышки, выясняется, что кузову нужен дорогостоящий ремонт - иначе через несколько лет его придется списывать в металлолом.

Для чего нужно цинкование кузова

Цинкование - тип гальванического покрытия, которое создает долговечную и надежную защиту стальных деталей кузова от коррозии. Ведущие автопроизводители начали массово использовать этот способ в 1980-е годы, но в новом веке он незаметно уступил место другим технологиям.

При этом многие автопроизводители не спешат обнародовать тот факт, что их модели уже не имеют оцинкованных панелей кузова. По крайней мере, многие машины теперь на самом деле не оцинкованы, а некоторые имеют лишь отдельные оцинкованные детали.

Оцинковка кузова - не абсолютная защита

Будет честным сразу сказать, что коррозионная стойкость кузова от оцинковки зависит лишь частично. Далеко не все машины с оцинкованным металлом демонстрируют долгий срок службы, равно как и не все модели, хронически подверженные ржавлению, полностью лишены цинка.

Почему же на самом деле антикоррозийная стойкость автомобиля не зависит исключительно от оцинковки?

Существуют различные методы цинкования, в частности горячее и холодное, среди которых не все обеспечивают высокий уровень защиты.

Со временем даже качественное гальваническое покрытие, в том числе и цинковое, постепенно теряет свои свойства. После 20-30 лет эксплуатации ни одна оцинковка не может гарантировать полную устойчивость кузова к коррозии.

Кроме цинкования, существуют и другие методы защиты металла, такие как фосфатирование или катафорезное нанесение грунтов.

Большое значение имеет антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля (пороги, двери, короба, лонжероны) с помощью антикоров.

Коррозия нередко начинается со сварочных швов, которые требуют особой заводской обработки и мало зависят от оцинковки.

Некоторые конструкционные особенности кузова способствуют ржавлению. Например, закрытые короба с недостаточной вентиляцией, "карманы" в крыльях, накапливающие влагу и грязь, а также места, где в несколько слоев стыкуются несколько металлических деталей.

Важным фактором является качество стали. Металл может быть подвержен преждевременной коррозии из-за специфического химического состава или недостаточной подготовки поверхности к дальнейшей обработке.

Следовательно, оцинковка - это единственный способ защиты кузова, и ее наличие не гарантирует полного отсутствия коррозии. Не меньшее значение имеет комплексный подход к антикоррозийной защите автомобиля.

Что на самом деле оцинковывают в авто?

В разных источниках можно встретить упоминание о "полностью оцинкованном" кузове, но на самом деле такое почти не встречается. Чаще всего гальванической защитой покрывают пороги, днище и колесные арки.

Значительно реже оцинковывают крылья, двери и капоты, а моторный щит, внутренние перегородки и крыша получают такую обработку крайне нечасто.

Согласно официальным релизам автопроизводителей прошлых лет, наиболее распространенный вариант цинкования автомобиля - это примерно 30 % кузовных деталей, причем доля берется по массе.

Конечно, не все из этих деталей имеют двустороннее цинковое покрытие - защитный слой наносят на те поверхности, которые будут работать в условиях, благоприятных для развития коррозии. Чаще всего это не открытые панели, а наоборот, внутренние полости - пороги, лонжероны, двери, силовые короба и т.д.

Вкратце

Да, качественная оцинковка или другой вид заводского покрытия на несколько лет избавляют владельца от забот о состоянии кузова. Но с другой стороны, заботливый автомобилист может сохранить на десятилетия машину, не имеющую ни гальваники, ни других средств типа катафорезного грунтования.

Для этого следует, во-первых, тщательно задуть все полости соответствующим антикором, а во-вторых, следить за состоянием мастик на доступных поверхностях днища, колесных арок, в закоулках багажника и салона. Не забывая, конечно, подкрашивать даже мелкие сколы на краске.

При подготовке статьи были использованы материалы Autoсentre и "Autobild Украина".