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Оценили в 26 млн долларов: на продажу выставили эксклюзивный Ferrari 250 LM

Фото: эксклюзивный Ferrari 250 LM выставили на продажу (rmsothebys.com)
Автор: Константин Широкун

В начале февраля состоится аукцион по продаже одного из самых известных Ferrari, которые когда-либо участвовали в гонках. Ferrari 250 LM от Scaglietti 1964 года - это тот самый автомобиль, который одержал победу в гонке "24 часа Ле-Мана" 1965 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт RM Sotheby's.

Проведя 54 года в Музее автомобилестроения в Индианаполисе, эта автомобильная легенда может быть продана за 26,5 млн долларов. Этот конкретный 250 LM с номером шасси 5893 новым был продан Luigi Chinetti Motors, но через некоторое время попал в команду NART, которая подготовила авто к участию в гонках.

Представленный на аукционе Ferrari 250 LM участвовал в 24-часовой гонке Ле-Мана 1965 года вместе с не менее чем 11 другими Ferrari, и в сложной борьбе вырвал победу. Выигрыш делает еще более впечатляющим тот факт, что это единственный частный Ferrari, который одержал победу в Ле-Мане над заводским автомобилем, зарегистрированным непосредственно итальянским автопроизводителем.

В течение последующих лет этот 250 LM еще дважды участвовал в гонке "24 часа Ле-Мана", а также трижды стартовал в гонке "24 часа Дайтоны". В 1970 году он был снят с эксплуатации и продан Музею автомобильного трека в Индианаполисе.

 

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Ferrari