Оцифровка трудовой книжки в Украине: какие детали необходимо знать

Для того чтобы сохранить свой стаж, необходимо оцифровать документы о трудовой деятельности на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно, перейдя на ссылку ЗДЕСЬ.

Кроме этого, необходимо провести аудит своей трудовой книжки перед ее оцифровкой. Следует осмотреть первую страницу (титульный лист) и проверить наличие:

фамилии, имени и отчества, даты рождения работника (указаны полностью, без сокращений);

подпись владельца трудовой книжки, которым он заверил правильность внесенных данных;

подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек;

печати учреждения, где трудовую заполнили впервые.

В случае обнаружения неправильно указанных фамилии, имени и отчества или даты рождения владельца документа изменения можно вносить по последнему месту работы на основании соответствующих документов, при их отсутствии - в судебном порядке.

Также необходимо проверить все записи по работе. А в случае обнаружения неверных – их исправление делается на предприятии, где сделана такая запись. Если предприятие ликвидировано, соответствующую запись производит правопреемник, а в случае его отсутствия – архив.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в конце апреля этого года Верховная рада в целом поддержала законопроект об исчислении страхового стажа №9453 в Украине. Этот проект позволит учитывать заграничный стаж при начислении пенсионных выплат.

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