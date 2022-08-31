Як оцінюється врожай в Україні та чи буде дефіцит: прогноз аналітика

Україна попри війну цього року збере непоганий врожай. Дефіциту не буде, але пропозиція деяких продуктів з окупованих областей обмежена.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Враховуючи обставини, при яких Україна здійснювала посів, обробіток та збір врожаю 2022 року, можна сказати, що врожай очікується доволі непоганий", - сказала вона.

Як зазначила аналітик, попри зменшення посівних площ та неможливість всього спектру заходів з обробітку та догляду посівів через обмеженість фінансових ресурсів, українським аграріям вдасться отримати близько 52 млн т зернових культур та 15 млн т олійних культур. Для задоволення внутрішніх потреб українців необхідно близько 18 млн т зернових культур та 2 млн т олійних.

"Все інше призначено для експортних відвантажень задля надходження експортної виручки", - додала вона.

За її словами, якщо порівнювати врожайність тих культур, збір яких в Україні практично закінчився, з середніми показниками за три останні роки, то за попередніми оцінками Мінагрополітики ситуація наступна:

Пшениця: 40,8 ц/га (-2% до середнього показника за три останні роки);

Ячмінь: 34,6 ц/га (-1%);

Ріпак: 28,4 ц/га (+9%).

"На основі наведених даних можна зробити висновок, що Україна може повністю самостійно забезпечити себе необхідними продуктами харчування, які традиційно вирощуються на її території", - сказала Литвин.

Обмежена пропозиція з окупованих територій

За її словами, виключення становитимуть лише деякі позиції овочівництва через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей, які спеціалізуються саме на овочівництві. Це стосується перцю, цибулі, капусти тощо.

"Однак мова йде не про дефіцит, а про трішки обмежену пропозицію в порівнянні з попередніми роками. Фермери на територіях, що підконтрольні Україні, звісно збільшили насадження овочів, однак їм навряд чи вдалося повністю перекрити поставки Херсонської та частини Запорізької областей", - додала Литвин.