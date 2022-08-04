Суд арештував помічника нардепа, який хотів бути гауляйтером Черкас

Соснівським районний суд Черкас обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою помічнику депутата Черкаської міської ради. Він заперечував військову агресію Росії проти України і засуджував діяльність військово-політичного керівництва України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру .

За словами джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, влаштуватися гауляйтером планував Олександр Замирайло. Також, як розповіло джерело видання, Замирайло був помічником народного депутата Василя Німченка.

Прокуратура зазначає, що чоловік після заборони діяльності "ОПЗЖ", публічно заявив про підтримку України в російсько-українській війні, але продовжував залучати прибічників "русского мира", серед яких поширював інформацію, в якій заперечував військову агресію Росії проти України, вчинення армією країни-агресора військових злочинів, а також засуджував діяльність військово-політичного керівництва України.

Суд арештував підозрюваного з альтернативною застави у розмірі 208 тисяч гривен. Прокурор не погодився з рішенням щодо суми застави і подав апеляцію. Так, він просить визначити мінімальну суму в 1 млн гривень.